Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan üst düzey teröristleri çeşitli itiraflarda bulunduğunu belirterek "Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini. O yakaladıklarımız var ya üst düzeyden yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar, adam can havliyle ABD'yi da satıyor, Avrupa'yı da satıyor." ifadelerini kullandı.