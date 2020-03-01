Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2)

01.03.2020 01:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 01:36

BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA