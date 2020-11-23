Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirerek, geçtiğimiz yıllarda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.

Bakan Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarına, hem öğretmenlik hem müdürlük görevi yaptığı Tunceli'deki köy okulundan memleketi Gümüşhane'ye giderken, yolda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıran ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını koydu.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN NAAŞI PÜLÜMÜR ÇAYI'NDA BULUNMUŞTU

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı, daha sonra da şehit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı