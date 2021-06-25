Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul etti

Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul etti
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul ettiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, '26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası' dolayısıyla özel güvenlik heyetini kabul etti.

Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, '26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası' dolayısıyla özel güvenlik heyetini kabul etti.

Bakan Soylu, makamında Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ile genel başkan yardımcıları Ahmet Durcuk, Galip Bektaş Güvenç, Fevzi Karataş ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görevli özel güvenlik görevlilerini kabul etti.

Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul etti
Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

İçişleri'nden Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına yanıt! Faturayı da paylaştılar
İçişleri'nden Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına yanıt! Faturayı da paylaştılar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Yüce Tuğba Coşkun Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.06.2021 12:03:56. #1.13#

title