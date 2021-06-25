Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul etti

Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul ettiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, '26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası' dolayısıyla özel güvenlik heyetini kabul etti.

Bakan Soylu, özel güvenlik heyetini kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, '26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası' dolayısıyla özel güvenlik heyetini kabul etti.

Bakan Soylu, makamında Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ile genel başkan yardımcıları Ahmet Durcuk, Galip Bektaş Güvenç, Fevzi Karataş ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görevli özel güvenlik görevlilerini kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç