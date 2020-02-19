Bakan Soylu'nun tedavisine yardımcı olduğu depremzede sağlığına kavuştu
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Bakan Soylu'nun tedavisine yardımcı olduğu depremzede sağlığına kavuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tedavisi için destek olmasını isteyen varis hastası sağlığına kavuştu.

19.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:56
Bakan Soylu'nun tedavisine yardımcı olduğu depremzede sağlığına kavuştu

İçişleri Bakanı 'dan tedavisi için destek olmasını isteyen varis hastası sağlığına kavuştu.

Kentteki ziyaretleri kapsamında 8. Kolordu Salonu'nda kalan Yalçın 'ın ileri derecede varis problemi olduğunu öğrenen Soylu, depremzedeye gerekli tedaviyi görmesi için yardımcı olunması talimatını verdi.

Bunun üzerine tedavisi için Adana'ya gönderilen Karataş, sağlığına kavuşarak Elazığ'a geri döndü.

Kaynak: AA
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