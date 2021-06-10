Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak
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BBC

Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak

BBC - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma verilmesinde, kendisinden önceki bakan ve bürokratları işaret etmesi AK Parti içinde büyük tartışma yarattı. Bakan Soylu'dan önce İçişleri Bakanlığı ve emniyet müdürlüğü yapmış isimlerin de bulunduğu 15 milletvekili, duyduğu rahatsızlığı parti yönetimine bizzat iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek isteyen vekillerin Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın görevlendirilmesini kararlaştırdığı öğrenildi.

Aralarında emniyet kökenli isimlerin de bulunduğu 15 dolayındaki milletvekilinin grup yöneticileriyle görüşerek, bizzat rahatsızlıklarını parti yönetimine ilettiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOYLU'YA SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı Süleyman Soylu'ya, videoların yayınlanmasından yaklaşık 3 hafta sonra grup toplantısında yaptığı konuşmayla sahip çıkmıştı.

Erdoğan ayrıca, Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alındığını belirterek, "Bu tezgahı bozacağız" açıklaması yapmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından da Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne dönük İstanbul merkezli operasyon başlatılmıştı.

15 VEKİL RAHATSIZLIKLARINI BİZZAT İLETTİ

Bu açıklamalara karşın, parti içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili tartışmalar bitmiş değil.

Soylu'nun Peker'e koruma verilmesinde, kendisinden önceki bakan veya bürokratları işaret etmesi, halen partide milletvekili olan isimlerin tepkisine yol açtı. Edinilen bilgiye göre aralarında Soylu'dan önce İçişleri Bakanlığı ve emniyet müdürlüğü yapmış isimlerin de bulunduğu 15 milletvekili, Soylu'nun açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı parti yönetimine bizzat iletti.

"GEREKİRSE BİZİM DE DOKUNULMAZLIĞIMIZ KALDIRILSIN"

Söz konusu milletvekillerinin önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istedikleri, ancak yapılan iç değerlendirmelerde Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın görevlendirilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Soylu'nun Habertürk televizyonunda katıldığı programdan sonraki günlerde yapılan toplantıda milletvekilleri, Soylu'nun "kendisinden önceki dönemi yok saydığı, hatta zan altında bıraktığını" ifade ettiler.

Milletvekillerinin, "Gerekirse o videolarda adı geçen herkesin, bizim de dokunulmazlığımız kaldırılsın, yargı süreci başlasın. Ama Soylu da istifa etsin, Meclis soruşturması açılsın. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da bu iddiaları araştırsın" görüşünü de ilettikleri belirtildi.

Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak
BBC
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