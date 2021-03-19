Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı

İnsan Hakları Derneği'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Söz konusu gözaltının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve 13 şehide ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği'ne tepki göstererek "Canı çıkasıca dernek" ifadesini kullanmıştı.

İnsan Hakları Derneği'nden (İHD) yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı" ifadeleri yer alırken, söz konusu gözaltının nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan.

"BİR TANESİ İÇİN BİR LAF SÖYLEDİLER Mİ?"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve 13 şehide ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) tepki göstermişti. Bakan Soylu "1984'ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. O İHD denilen canı çıkasıca dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi, onun peşine takılıyorsunuz. Devlet burada üzerine düşen her şeyi yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.