Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı
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Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı

19.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:33

İnsan Hakları Derneği'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Söz konusu gözaltının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve 13 şehide ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği'ne tepki göstererek "Canı çıkasıca dernek" ifadesini kullanmıştı.

İnsan Hakları Derneği'nden (İHD) yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı" ifadeleri yer alırken, söz konusu gözaltının nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bakan Soylu'nun 'Canı çıkasıca dernek' diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı
İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan.

"BİR TANESİ İÇİN BİR LAF SÖYLEDİLER Mİ?"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu ve 13 şehide ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) tepki göstermişti. Bakan Soylu "1984'ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. O İHD denilen canı çıkasıca dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi, onun peşine takılıyorsunuz. Devlet burada üzerine düşen her şeyi yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'nun 'Canı çıkasıca dernek' diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı
Haber Yorumları (8)
MİSAFİR: Ys şu kahrolası terör bi bitsin kurutulsun. Artık bu terör siyasete malzeme olmuş. Sınuçta gerçek gündemimiz ekonomi geçim sıkıntısı korona aşısı ve işsizlik ve hayat pahalılığı. Bide zincir marketler terörü var. Onlarıda yargıtay kapatsın. Millilik yerlilik böyle olur.
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VAHDETTİN BAYRAM: dünyada ki bu gibi sivil toplum kuruluşlarını çoğu batının taşeron örgütüdür. . .
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ALOO FRANKFURT: Alman destekli sözde insan hakları dernekleri. . .
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