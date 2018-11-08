Bakan Soylu, Merhum Yağcı'nın Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde vefat eden 22. Dönem AK Parti Milletvekili Ziyaeddin Yağcı'nın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programa katılmak üzere Adana'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz Pazartesi günü kaldırıldığı hastanede vefat eden 22. Dönem AK Parti Milletvekili Ziyaeddin Yağcı'nın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Merhum Yağcı'nın ailesine başsağlığı dileklerini ifade eden Soylu, beraberindeki kent protokolü ve askeri erkanla birlikte dua etti. Edilen duanın ardından Merhum Yağcı için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. - ADANA