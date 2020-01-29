: Bakan Soylu, isim vermeden Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt verdi

29.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:09

Önceki gün deprem bölgesi için yardım kampanyası düzenleyen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 73 milyon TL toplandığını duyurmuştu.

ACUN, CANLI YAYINDA RİCADA BULUNMUŞTU

Büyük ses getiren programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da telefonla bağlanarak depremzedeler için 20 bin lira bağışta bulunduğunu açıklamıştı. Acun Ilıcalı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da selamlarını ileten Bakan Soylu'dan bir ricada bulunmuş ve toplanan paraların sadece depremzedeler için kullanılmasını istemişti.

İSİM VERMEDEN YANIT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diğer bakanlarla birlikte Elazığ Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında isim vermeden Acun Ilıcalı'nın sözlerine de yanıt verdi. Yardımların hakkaniyetli bir şekilde dağıtıldığını belirten Bakan Soylu, "Bütün milletimiz rahat olsun. Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır. Yani geçmiş alışkanlıklardan kalan 'Acaba ne olacak?' sorusu Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi üzer. Burada yüce bir gönüllü ordusu var, Elazığlılar, Malatyalılar bu konuda çok güçlü bir iradeye sahipler" ifadelerini kullandı.

"FARKLI ANLAMLAR YÜKLEMEYİN"

Öte yandan sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu ile yaptığı konuşmaya farklı anlamlar yüklenmemesi gerektiğini belirten Ilıcalı, şu satırlara yer verdi: "Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum. Yayınımıza bağlanarak, kampanyamıza hem maddi hem de manevi destek veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum."

Haber Videosu