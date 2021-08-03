Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
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Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor

Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te yangınlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddialarına ilişkin de konuştu. Bakan Soylu, "Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde ve su sıkmaya devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7'nci gününe giren yangınlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Marmaris Öğretmen Evi'nde açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı açıklamalarda, TOMA'ların yangın bölgesine sevk edilmediği şeklindeki iddialara da değinen Bakan Soylu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"YANGIN BAŞINDAN BERİ SU SIKIYORLAR"

Soylu, "Türkiye'de ne kadar belediye varsa, Adıyamanı'ndan en küçük şehrine kadar yardımlarını bölgeye gönderiyorlar. Bazı milletvekillerinin kalkıp "polisin TOMA'sı vatandaşa su sıkıyor, yangına sıkmıyor" diyor, yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde ve su sıkmaya devam ediyor" dedi.

"TOMA, ORMAN İÇİNE GİREMEZ Kİ"

TOMA'ların orman içine giremeyeceğini belirten Soylu, "Yangın yerleşim yerlerine yaklaştığı andan itibaren TOMA devreye girdi. TOMA dediğin araç ormanın içine giremez ki. Yerleşim yerlerine sıçramaması için güçlü bir şekilde itfaiyeye ve diğer araçlara yardımcı olmaktır. Bir yangından böyle bir tartışma mı çıkarılır" ifadelerini kullandı.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor - Haberler
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