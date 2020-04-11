Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının duyurulması için neden o saate kadar beklendiği sorusuna "Erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı?" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece ilan edilen 2 gün sokağa çıkma yasağıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Sokağa yasağının duyurulması için neden o saate kadar beklendi?" sorusuna "Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?" şeklinde yanıt verdi.