Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
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Diyarbakır, PKK, Güncel

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün PKK'nın Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere düzenlediği ve 5 kişinin şehit olduğu saldırının sorumluları hakkında "Lime lime edin" talimatı verdi.

09.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:32

Terör örgütü PKK, dün sabah saatlerinde Diyarbakır Kulp'ta odun toplamaya giden köylülere düzenlediği bombalı saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının sorumlusu teröristlerin yakalandıktan sonra "Lime lime edilmesi" talimatı verdiğini söyledi.

"İBRET OLSUN DİYE RESİMLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Süleyman Soylu, dün sabah gerçekleşen terör saldırısı hakkında Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuştu. Selvi, İçişleri Bakanı'nın kendisine söylediklerini şu şekilde aktardı "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum. Operasyon talimatını vermiş, bölgeyle irtibat halindeydi. "Bölge komutanını aradım. 'Bulunca lime lime edin' diye talimat verdim" dedi. PKK'nın ekmek parası peşindeki sivil vatandaşlara yönelik bu katliamını tarihe not düşmek gerektiğini söyledi. Geçmişte bu tür eylemler etkili oluyordu. Bölge halkını sindiriyor, Türkiye'nin moralini bozuyordu. Ama artık o günler geride kaldı. İçişleri Bakanı Soylu, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarını pek paylaşmayız ama ibret olsun diye bunların resimlerini paylaşacağız" dedi."

5 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

PKK, dün sabah Diyarbakır Kulp'ta odun toplamaya giden köylülere saldırdı. Saldırı sonucunda 5 vatandaşımız şehit oldu.

Yaklaşık 8 ay önce Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyerek, 7 sivili şehit edip 10 sivili yaralayan teröristler, dün de yine köylüleri hedef aldı.

Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 5 sivil şehit oldu. Saldırının ardından bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı

Haberin Videosu:

Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı

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