Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ile ilgili ilk açıklama: Siyasetin içinde olmaması gereken biri

04.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı'na direkt olarak hakaret edeceksiniz böyle bir hakkınız yok. O kişi siyaset içinde olmamalı" dedi.

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