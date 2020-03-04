Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ile ilgili ilk açıklama: Siyasetin içinde olmaması gereken biri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kimsenin Cumhurbaşkanı'na direkt hakaret etme hakkına sahip olmadığını belirten Soylu, "Milletvekili olmak Bakan olmak böyle bir hak ortaya koyabilir mi? Böyle bir şey olmaz. O kişi siyaset içinde olmamalı" dedi.
04.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı'na direkt olarak hakaret edeceksiniz böyle bir hakkınız yok. O kişi siyaset içinde olmamalı" dedi.
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