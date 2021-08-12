Bakan Soylu: "(Bozkurt ilçesindeki sel felaketi) Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle...
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Bakan Soylu: "(Bozkurt ilçesindeki sel felaketi) Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle...

Bakan Soylu: '(Bozkurt ilçesindeki sel felaketi) Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle...
Anadolu Ajansı / Yunus Okur - Haberler | Güncel

Bakan Soylu: "(Bozkurt ilçesindeki sel felaketi) Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar.

Bakan Soylu: "(Bozkurt ilçesindeki sel felaketi) Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

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Bakan Soylu: "(Bozkurt ilçesindeki sel felaketi) Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle... - Haberler
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