Bakan Soylu: "(Bozkurt ilçesindeki sel felaketi) Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle...

Bakan Soylu: "(Bozkurt ilçesindeki sel felaketi) Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar.