Bakan Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
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Bakan Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya geldi

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
Bakan Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arnavutköy Muhtarlar Toplantısı"na katıldı.

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arnavutköy Muhtarlar Toplantısı"na katıldı.

Arnavutköy Nuri Pakdil Sanat Merkezindeki toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
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