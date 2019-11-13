Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler

13.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:03

Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikme kampanyası için Sinop'a gelen Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı etkinlik alanında protokol skandalı yaşandı.

TRİBÜNÜN YAN TARAFINDA OTURTULDU

Etkinlik alanında protokol için oluşturulan platformda atanmışlar otururken, CHP'li Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a yer verilmemesi dikkat çekti. Ayhan'ın protokol tribününün yan tarafında oturduğu fotoğraf, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı gören vatandaşlardan bazıları yapılan uygulamanın hiç hoş ve yakışık kalmadığını belirterek tepki gösterdiler.