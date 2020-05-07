Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ısrarla sorduğu "Yaz tatilinde okul var mı?" sorularına yanıt verdi. Bakan Selçuk, yaz tatilinde okulların kapalı olacağını belirtirken EBA TV'nin yayınına devam edeceği bilgisini verdi.

Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti. Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

"OKUL YOK, EBA TV YİNE YAYINDA"

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi: "Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"