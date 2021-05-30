Bakan Selçuk'tan telafi eğitimleriyle ilgili açıklama: Yarın netleşecek

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin sekteye uğraması öğrenci ve velileri tedirgin ederken Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni dönem planlamasına ilişkin açıklama geldi. Bakan Selçuk, telafi eğitiminin ne zaman başlayacağına dair ''Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek'' dedi. Selçuk, 2021-2022 eğitim dönemine ise eylül ayında başlamayı planladıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, telafi eğitiminin ne zaman başlayacağına dair ''Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek'' dedi.

TELAFİ EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ KARAR YARIN

Çekirge'nin "Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?" sorusuna Selçuk, ''Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil. Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur'' dedi.

YENİ DÖNEM EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili soruya ise Bakan Selçuk ''İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz'' yanıtını verdi.

25 BİN MUHTARA MEKTUP

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bakanlık bünyesinde yaptıkları çalışmalardan da bahsetti, muhtarlarla beraber yürüttükleri eğitimi anlattı:

"Her mahalleye bir meslek okulu açmamıza imkân yok. O nedenle ben de 25 bin muhtara bir mektup yazdım. Dedim ki, bulunduğunuz yerde hangi üretimin eğitimini almak isteyen varsa bize bildirin. Böylece oralara öğretmenler gönderdik. Eğitiyorlar, üretiyorlar ve satışa kadar olan süreci tamamlıyorlar. Bu şekilde arıcılık eğitimi alan bir aile bana aynen şöyle dedi: 'Ne kadar mutluyuz. Arıcılık gibi bir mucizeyi öğrendik. Şimdi köyümüze dönüyoruz.'"

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YAZ KAMPI GELİYOR

Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencilere yönelik planlanan tematik kamplardan da bahsetti, "Öğretmenlerimiz çok yoruldu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Tematik kamplarda onları ağırlamak istiyoruz. Yaz kampları halinde. Tabii olanaklarımız dahilinde ve isteğe bağlı" dedi.