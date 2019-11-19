Bakan Selçuk: "Sosyal güvenlikte hızlı ve etkin hizmet vermeye yönelik çalışmalarımıza devam...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı.
19.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:47
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı. (7)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Bakan Selçuk: "Sosyal güvenlikte hızlı ve etkin hizmet vermeye yönelik çalışmalarımıza devam...