Bakan Selçuk: "Sosyal güvenlikte hızlı ve etkin hizmet vermeye yönelik çalışmalarımıza devam...
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Bakan Selçuk: "Sosyal güvenlikte hızlı ve etkin hizmet vermeye yönelik çalışmalarımıza devam...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı.

19.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:47

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı. (7)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Selçuk: "Sosyal güvenlikte hızlı ve etkin hizmet vermeye yönelik çalışmalarımıza devam...
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