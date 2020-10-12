Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz (2)
ÖĞRENCİLERLE TEMASSIZ OYUN OYNADIBakan Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyarette sınıfta öğrencilerle bir araya geldi.
ÖĞRENCİLERLE TEMASSIZ OYUN OYNADI
Bakan Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyarette sınıfta öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfta öğrencilerle sohbet eden Selçuk, öğrencilerle yakından ilgilendi. Selçuk daha sonra okul bahçesinde fidan dikti, oynanan temassız oyunlara katıldı. Ardından Çankırı TOBB Fen Lisesi ile Çankırı Şehit Erdem Öztürk MTAL okullarını ziyaret eden Bakan Selçuk, TOBB Fen Lisesi'nde enstrüman çalan öğrencileri dinledi, Gaziantep'de düzenlenen Teknofest'e katılan öğrencilerin proje tasarımlarını inceledi. Lise son sınıf öğrencilerin derslerine de giren Selçuk, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ