Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz (2)

ÖĞRENCİLERLE TEMASSIZ OYUN OYNADIBakan Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyarette sınıfta öğrencilerle bir araya geldi.