Bakan Selçuk: "Bizim Birlikteliğimiz Ezan ve Bayraktadır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizim birlikteliğimiz ezan ve bayraktadır, bizim ittifakımız, 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' diyenlerin ittifakıdır." dedi.

Bakan Selçuk, Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Çarşı Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini aktaran Selçuk, vatandaşların, 31 Mart'ta sandığa gitmesini istedi.

Sadece seçimden seçime değil her zaman vatandaşlarla olduklarını vurgulayan Selçuk, "Devamlı irtibatta olacağız. Sizleri dinleyeceğiz, sorunlarınızı çözmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin batısından doğusuna kuzeyinden güneyine gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Biz gönüller, yürekler fethetmeye gelmiş bir partiyiz"diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Kirli siyasete bulaşanlara, yalanlara, iftiralara bulaşanlara inat temiz bir siyaset güdüyoruz. Hiçbir zaman seviyemizi düşürmüyoruz. Demokrasiyi, milli iradeyi sandıkta gösteriyoruz. Bizim birlikteliğimiz ezan ve bayraktadır, bizim ittifakımız, 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' diyenlerin ittifakıdır." diye konuştu.

Bakan Selçuk'un babası, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç da konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ile Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş'a destek istedi.

Programa, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA