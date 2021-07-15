Bakan Pakdemirli uyardı: Sıcak havalara dikkat !
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Bakan Pakdemirli uyardı: Sıcak havalara dikkat !

Bakan Pakdemirli uyardı: Sıcak havalara dikkat !
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olduğunu belirterek, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olduğunu belirterek, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.

Bakan Pakdemirli, bugün farklı illerde çıkan orman yangınlarının kontrol altına aldığını açıklayarak, yangınların yaşandığı bölgelerde İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) anlık görüntülerini inceledi. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımız bu sabah başlayan Adana Pozantı ve Sarıçam, Antalya Kaş, Mersin Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, İHA'lar saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor. Ayrıca yine bugün başlayan Adana Pos, Diyarbakır Hani, Kastamonu Taşköprü, Hatay Arsuz orman yangınları büyük bir özveri ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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