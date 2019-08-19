Söndürülemeyen Karabağlar yangını için Bakan Pakdemirli'den açıklama

19.08.2019 20:00

İzmir'de dünden bu yana devam eden orman yangını hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kısmi olarak bir köyün tahliye edildiğini belirterek, "Henüz ne yazık ki iyi haberi sizlerle paylaşamıyorum. Şartlar sürekli aleyhimizde. Nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Tek bir yerde tek bir yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, ilk kez koordinasyon amacıyla yönetim helikopteri ile gece uçuşu yapacaklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte dün Karabağlar Tırazlı Mahallesinde başlayıp Seferihisar ilçesine kadar yayılan orman yangını hakkında bilgi verdi. Bakan Pakdemirli tedbir amaçlı Kuyucak köyünde kısmi tahliye yaptıklarını, rüzgarın şiddeti nedeniyle şartların aleyhlerinde işlediğini ve henüz iyi haberi paylaşamadığını söyledi. Öte yandan bu gece ilk defa yangını koordine etme amacıyla gece uçuşu gerçekleşecek. Yönetim helikopterinde Bakan Pakdemirli de bulunacak.

KUYUCAK'TA KISMİ TAHLİYE

Dün itibariyle çıkan yangınların dördünün bu sabah saatlerinde aktif olarak devam ettiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün 15 orman, sekiz de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bu yangınların dördü, aktif olarak bugün de yanmaya devam etti. İkisi Muğla ilimizde, ikisi de İzmir'deydi. Bugün itibariyle İzmir'deki yangınlara Aliağa ve Buca'daki yangınlar da eklendi. Bu saat itibariyle 23 yangın ve daha sonra çıkan iki yangın arasında kontrol altına alamadığımız tek yangın, İzmir Karabağlar'da çıkan yangın oldu.

23 YANGINDAN SADECE KARABAĞLAR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var.

Meteorolojik şartların kontrolü güçleştirdiği bir ortamdayız. Rüzgarın yönü sürekli değişiyor. Bugün itibariyle aslında Efemçukuru, Çatalca ve Gödence köylerini koruyalım derken diğer tarafta artık risk grubundan çıkarmış olduğumuz Kuyucak, Orhanlı, Yeniköy ve Beyler köyleri tekrar risk altına girdi. Rüzgarın değişmesinden dolayı bu bölgelerimiz risk altında. Önemli bir risk yok ancak sadece Kuyucak'ta kısmi tahliye yaptık. Diğer köylerde bir tahliye yapmadık ama rüzgarın değişmesinden dolayı bu köylerimizin üzerinde de duman tabakası var. Önemli bir risk barındırmıyor. Bu köylerin etrafını dozer ve iş makineleri ile çevirdik. Herhangi bir risk görürsek kolluk kuvvetlerimiz ve Valimiz vasıtasıyla bu köylerde tahliyeye başlarız. Yerleşim yerleri ile ilgili bir sıkıntımız yok."

İLK DEFA KOORDİNASYON AMACIYLA GECE UÇUŞU YAPILACAK

Orman Genel Müdürü ile gün boyu helikopterle uçarak koordinasyon sağladıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Hava araçlarının gün boyu uçması bizim için çok önemliydi. Sabahın erken saatlerinde pervaneyi çevirmemiz son derece önemliydi. Sivil havacılık kuralları gereği gün doğumu ve gün batımı arası uçuş oluyor. Biz hem gün doğumundan hem de gün batımından bir miktar zaman kazanıyoruz. Bugün gün batımı saat 20.08'dir. 20.20'de helikopterlerin kışlalarına dönme talimatını verdim. Bugün gece görüş dürbünleri ile sadece yönetim helikopterimizin kara ekiplerini yönlendirmek üzere bir uçuşu olacak. Bugün o uçuşta ben de refakat edeceğim. Dünyada yangınlarla mücadelede gece uçuşu yok. Sadece Kalifornia'da bir defa denendikten sonra kırıma sebebiyet verdiği için gece uçuşuna müsaade edilmemiş. Ama biz bir ağacımız daha yanmasın diye bu ve bunun gibi projeleri mutlaka deniyoruz. Bu akşam ilk defa bir gece uçuşu ile birlikte yangın söndürme maksatlı değil ama koordinasyonu sağlama maksatlı olarak yönetim helikopteri ile bu gece yangını koordine ediyor olacağız" ifadelerine yer verdi.

"BİNLERCE UFAK UFAK YANGIN VAR"

Muğla'daki yangınların rahatlamasından sonra bölgeye helikopter takviyesi yapıldığı bilgisini veren Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: "Şu an havada 19 helikopter, 240 arazöz, 25 dozer ve bin 150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Henüz ne yazık ki iyi haberi sizlerle paylaşamıyorum. Tamamen kontrol altına almadan, söndürme ve soğutma çalışmalarına başlamadan da bu iyi haberi paylaşmayacağım. Rüzgar dönüp duruyor. Kabaca 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü varsaydık. Mümkün mertebe, alanın büyümemesi, alanın çevrilmesi, önce kısmi sonra da tamamen kontrol altına almak için çabalarımız sürüyor. Şartlar sürekli aleyhimizde. Nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Değişkenliğin gösterdiği durumlarda yangın sürekli atlamalar yapıyor. Tek bir yerde tek bir yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız. Bu yüzden beklediğimizden daha fazla sürüyor. İnşallah bu yangının üstesinden geleceğiz." Bakan Pakdemirli, meteorolojik gelişmelerle ilgili de şu bilgiye verdi: "Şu anki meteorolojik şartlar, meteorolojinin bize verdiğinden daha iyi gidiyor ama bulunduğumuz ortamda kuvvetli ve değişken bir rüzgar var. Gece saatlerinde rüzgarın biraz daha yavaşlamasını bekliyoruz. Böylece kara ekiplerimiz yangına biraz daha yaklaşabilecek."

KUŞLAR YANGINDAN KAÇTI

Dün öğlen saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Seferihisar sınırlarına kadar sıçradı. Ekipler, dünden bu yana yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 500 hektarlık bir alanı etkilediği bildirilen yangın nedeniyle bazı hayvanlar da zarar gördü. Aralarında yırtıcıların da bulunduğu kuşların yangından kaçtığı ve elektrik tellerine sığındığı görüldü.

Kaynak: AA