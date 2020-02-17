: Bakan Pakdemirli: Her hayvanın kulağına veterinere SMS atan cep telefonu takacağız

17.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:14

Bakan Pakdemirli, şu anda pilot uygulaması yapılarak denenen yeni nesil çipli büyükbaş küpelerinden bahsetti. Kendi projesi olan küpelerin cep telefonu altyapısı kullanacağını ve veterinerlere SMS atarak bilgilendireceğini söyledi.

Türkiye tarımında önemli gelir kalemlerinden biri hayvancılık. Bakanlık da bu konuda yaptığı yeni çalışmalarla hayvancılıktaki kalitenin yükselmesi ve hem hayvan hem de insan sağlığının takibinin yapılması için projeler üretiyor.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul ve Aykut Yılmaz'a konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Fikri bana ait" dediği "Hayvanlar veterinere SMS atacak" diye tanıtımını yaptığı projeyi anlattı.

"HER HAYVANIN KULAĞINA CEP TELEFONU ASACAĞIZ"

Bakan Pakdemirli şunları söyledi "Kulak küpesi şu; her hayvanın kulağına bir tane cep telefonu asacağız. Yurtdışı toplantılarında anlatıyorum, çok hoşlarına gidiyor: 'Bu inekten ineğe konuşmak için değil, insanların bilgi sahibi olması için'. İçinde komple cep telefonu altyapısı olan bir küpe."

"KIZGINLIK DÖNEMİNDEYİM' DİYE SMS ATACAK"

Sistemin, hayvanın sağlık durumuyla ilgili bilgileri aktaracağını ifade eden Bekir Pakdemirli "Bu bir cep telefonu ama sürekli çalışan bir cep telefonu değil. Pili 5 sene dayanıyor. 2-3 günde bir uyanacak. Ondan sonra başlayacak; 'merhaba, benim adım şu, ben buradayım, hayattayım, vücut ısım çok iyi, hasta değilim, kızgınlık dönemindeyim', veterinere SMS atacak. Hemen gelecek veteriner döllemesini yapacak mesela. Belli bir coğrafi bölgeyi geçmemesi gerekiyorsa, 'bana belirlediğiniz alandayım." diye konuştu.

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