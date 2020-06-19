Bakan Kurum, yapımı devam eden Ardıçlı TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu Ardıçlı TOKİ konutları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Konya Projeleri Tanıtım Programı"nın ardından Ardıçlı'da yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Ardıçlı TOKİ konutları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Konya Projeleri Tanıtım Programı"nın ardından Ardıçlı'da yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Kaynak: AA