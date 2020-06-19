Bakan Kurum, yapımı devam eden Ardıçlı TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu
Ardıçlı TOKİ konutları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Konya Projeleri Tanıtım Programı"nın ardından Ardıçlı'da yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.
19.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:26
Ardıçlı TOKİ konutları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Konya Projeleri Tanıtım Programı"nın ardından Ardıçlı'da yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA