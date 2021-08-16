Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Kurum, selden etkilenen Abana ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı arayarak esnafın yaşadığı sorunları ve talepleri iletti.

Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Kurum, İlişi köyünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yıkılan bir köprüyü de inceledi.

Kurum, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Son dakika haberi... Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Son dakika haberi... Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Haluk Levent Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Merve Çoban Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:09:50. #1.16#

title