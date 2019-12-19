: Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız

19.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldikten sonra ilk veto hakkını, "termik santrallere filtre takılması" zorunluluğunu yaklaşık 2,5 yıl erteleyen 50. maddesi için kullanmış ve santralle filtre takılması zorunlu hale gelmişti. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik" dedi.

Bakan Murat Kurum, termik santrallere ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı. Kurum, 13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesisleri yöneticilerinin yer aldığı toplantıda değerlendirdiklerini bildirdi.

"KAPATMA DAHİL TÜM CEZAİ İŞLEMLERİ UYGULAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edilmişti. Tartışmalara neden olan yasayla ilgili 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğru bulmamış ve veto etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararla ilk kez veto yetkisini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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