Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi Sosyal medya hesabından iki cümlelik bir paylaşım yapan ve sahillerde doluluk oranına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı Mart ayından bu yana pandemiyle mücadele konusunda her gün uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahillerdeki doluluğa dikkat çekti.

"BİRİNCİ DALGA SAHİLLERE İNDİ"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı uyarıda virüsün sahillerde yayılma ihtimalinin arttığını vurguladı. Bakan Koca, kısa süre içinde binlerce kez paylaşılan mesajında "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye'de bugün çekilen bir fotoğraf;

İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tüm kentteki il sağlık müdürleriyle video konferans üzerinden bir araya gelmişti. Sağlık yetkilileri ile görüşen Koca, "Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19'un seyrini ele aldık" açıklaması yapmıştı.