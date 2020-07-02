Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
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Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi

Sağlık Bakanı Koca, 2 Temmuz verilerini açıkladığı paylaşımında, kalabalık minibüs görüntülerine isyan ederek, "En çok vaka olan 5 il; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor. Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" tepkisini gösterdi.

02.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 49 bin 714 test yapıldı ve 1186 yeni vaka tespit edildi. 17 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 167'ye, toplam vaka sayısı ise 202 bin 284'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 177 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1543 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 176 bin 965'e yükseldi. Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 372 oldu.

BAKAN KOCA, VAKALARIN ARTTIĞI 5 İLİ UYARDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, son 2 gündür vaka görülmeyen iki ili ve en çok vakanın olduğu 5 ili açıkladı

KÜÇÜKÇEKMECE'DEN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi. Ayrıca bir şoför, koronavirüs salgınına rağmen neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken, minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekti.

Bakan Koca, son 2 gündür vaka görülmeyen iki ili ve en çok vakanın olduğu 5 ili açıkladı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi

Manşet

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