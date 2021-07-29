Bakan Koca: Dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: Dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aşılamadaki son durumla ilgili bilgi verdi. Dün, 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını açıklayan Bakan Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğine dikkat çekti.

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken,ülke genelindeki aşılama çalışmaları da sürüyor. Son olarak 28 Şubat'ta uygulanan aşı dozuna Twitter hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini belirtti.

''DÜN, 1 MİLYON 995 BİN 5 DOZ AŞI YAPILDI''

Bakan Koca paylaşımında, "Dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222 bin 803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680 bin 278. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195 bin 924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi" ifadesini kullandı.

Bakan Koca: Dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandı

28 TEMMUZ'DA 22 BİN 291 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre 28 Temmuz'da, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 76 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 197 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 257 bin 474'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç İlham Aliyev Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Demet Akalın Sevda Erginci
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca: Dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:36:10. #1.16#

title