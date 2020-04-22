Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna Bakan Koca, "Tedbirlere uyulması durumunda yeni bir dalga beklemiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Buna göre, son 24 saatte 37 bin 535 test yapıldı ve 3 bin 83 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 376'ya, vaka sayısının ise 98 bin 674'e yükseldi.

"İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR MU?"

Bakan Koca, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna Bakan Koca, şu şekilde yanıt verdi.

"Tebdirlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Temas, mesafe ve izolasyon kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Eğer tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan'ın kendine has hareketliliğini bu kurallara uyma konusunda bir gayret içinde geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam edersek tedbirlere uyarsak yeni bir dalga beklemiyoruz. İkinci koronavirüs dalgası tamamen tedbirlere uymamızla doğru orantılı olan bir durum. Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz"