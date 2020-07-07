Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı (2)
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Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı (2)

TOPLU TAŞIMADA 'FAZLA YOLCU' UYARISISağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 14 kişilik minibüse 42 kişinin binmesini örnek vererek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'fazla yolcu' uyarısında bulundu.

Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı (2)
07.07.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:14

TOPLU TAŞIMADA 'FAZLA YOLCU' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 14 kişilik minibüse 42 kişinin binmesini örnek vererek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'fazla yolcu' uyarısında bulundu. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yolcu fazlalığından kapılarını kapatamayan, 14 kişi kapasiteli minibüsten İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliğinin denetimi sırasında 42 kişi çıktı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi. 


Kaynak: DHA

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