Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
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Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımında, vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de ise 16 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

23.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:24

Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran verilerini açıkladığı paylaşımında vaka artışı görülen 3 büyük şehirde yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısını paylaştı.

3 ŞEHİRDE 51 HASTA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımda da, İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıklamıştı.

TÜRKİYE'DE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar artmaya devam ediyor. 23 Haziran'da açıklanan verilere göre; 42 bin 982 test yapılırken bin 268 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 190 bin 165'e ulaştı. 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 1'e yükseldi.

Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 163 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 315 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 162 bin 848'e yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 362, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 893 oldu.

Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı

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