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İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz koronavirüs aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğini açıkladı. Koca, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı." dedi.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Salgına karşı en büyük savaş aşı ile verilirken ülkemiz de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte başarılı bir grafik çizen Türkiye'de ikinci doz aşı yaptıranların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

"İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 50 MİLYONU GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı." dedi.

İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

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