: Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez

17.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:08

Meclis Genel Kurulu'nda; Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuşma yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun oturduğu sıraya "İşsizlik ve mutsuzluk oscarı" olarak nitelendirdiği ödülü bıraktı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GENÇLERİN EN BÜYÜK DOSTU"

Genel Kurul'da CHP'li vekilin yaptığı hareketi eleştiren Bakan Kasapoğlu, etkileyici bir konuşmaya imza attı. CHP'li vekili nezakete davet eden Bakan Kasapoğlu, "Sayın Bartın Milletvekilimiz, sabahleyin kartvizitini bıraktınız, onu bırakıyorum; hoş olmayan bir şekilde bıraktınız ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım. Ancak şunu bilin; Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin en büyük dostu. Onun ısrarıyla sizlere rağmen bu Meclis 18 yaşındaki gençlerle tanıştı, size rağmen" dedi.

"KARTVİZİT ÖYLE TAKDİM EDİLMEZ"

Bakan Mehmet Kasapoğlu, şöyle devam etti: ''Sayın Vekil, sizi kartvizitinizi getirirken biraz gergin gördüm, kartvizit öyle takdim edilmez. Size acilen spor yapmayı tavsiye ediyorum, spor. Tabii, herkese spor yapmayı tavsiye ediyoruz; daha çok spor, daha çok sağlık, daha çok mutluluk.

"İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE..."

Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama adına gece gündüz demeden çalışacağız ve inşallah ne Fırat'ın ne Dicle'nin ne Sakarya'nın ne Menderes'in kuzularını kaptırmayacağız. Kandan, gözyaşından beslenenlere hiçbir fırsatı vermeyeceğiz. Bizim yaptığımız, onların yıktığı, yaktığı tesisleri yeniden yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte yakıp yıkmalarına da müsaade etmeyeceğiz, gençlerimizle orada spor yapacağız, gençlerimiz oradan şampiyonlar çıkaracaklar. Bu ülkenin hiç bir kaynağını kötü emeli olan insanlara kullandırmayacağız; gençlerimiz, bizim en büyük imkânımız, en büyük kaynağımız, her şey onlar için."

İşte o anlardan kareler;

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