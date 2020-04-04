Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal' videosu
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Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal' videosu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.

04.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:31
Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal' videosu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.

Korona virüs salgınından korunmak amacıyla yetkililer, vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yapıyor. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan da bir video geldi. Bakan Kasapoğlu'nun paylaştığı 'Evde kal' videosunda, A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2020 Elemeleri'nde evinde oynadığı maçlarda hiç mağlup olmamasına dikkat çekildi ve 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığı atıldı.

(İHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal' videosu

Kaynak: İHA

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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal' videosu
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