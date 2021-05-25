Bakan Kasapoğlu milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti

Bakan Kasapoğlu milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayınladığı mesajla Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu mesajında, "Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya alarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Muhammed Furkan kardeşimi tebrik ederim. Olimpiyatlara sayılı günler kala elde edilen bu başarılar heyecanımızı bir kat daha arttırıyor. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum" dedi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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