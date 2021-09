Bakan Gül: "Yargı milletin göz bebeğidir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Yargı milletin göz bebeğidir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Yargı milletin göz bebeğidir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın bugün itibariyle başlamasından dolayı bir mesaj yayınladı. Yayınladığı videoda adaletin mülkün temeli, adaletin temelinin ise insan hakkı olduğunu vurguladı.

Yeni adli yılda da adalete erişimi güçlendirmek için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Bakan Gül, "Adalet teşkilatımız ve yargı camiamız için yeni bir adli yıl başlıyor. Hepimizin bildiği gibi adliyeler, adalet duygusunun ikametgahıdır. Yargı milletin göz bebeğidir. Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insandır, insan hakkıdır. Her bir yargı çalışanımızın, her bir yargı mensubunun bu bilinçle yeni adli yıla başlayacağına inancım tamdır. Yeni dönemde de aynı anlayışla adalete erişimi güçlendirmek için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Şüphesiz en iyi reform, en iyi uygulamadır. Türk yargısının reform adımlarımızı yedi dönemde de vatandaşlarımıza en doğru şekilde buluşturacağını inanıyorum. Bu vesileyle ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtan tüm hakim ve savcılarımızın, avukat meslektaşlarımızın ve çok değerli personelimizin adli yılını kutluyorum. Adliyenin kapısı adaletin kapışır anlayışıyla bu kapıdan giren herkesin adalete gecikmeden erişeceği bir yıl olmasını diliyorum. Bu hassasiyetle görevlerini yerine getiren bütün yargı çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Yeni adli yıl ülkemize, milletimize ve tüm hukuk camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı