Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan heyet, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli kulesine geçti.

Anıtkabir Özel Defter'ini imzalayan Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gül, HSK'nın yeni kurulunun ülke ve millet adına hayırlı olmasını diledi.

Bakan Gül, Özel Defter'e şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni döneminin ilk günü vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılına milletçe emin adımlarla yürürken, aziz milletimiz adına karar veren yargının bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve tarafsız yargı sistemi hukukun üstünlüğüne inanan adalet teşkilatı ve insan haklarına dayalı hukuk düzeni ile muasır medeniyetleri, üzerine çıkma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Bu düşüncelerle, zat-ı aliniz ve adalet dağıtma yolunda hayatını kaybeden şehit yargı mensuplarımızı rahmet anıyor, Hakimler ve Savcılar Kurulu'muzun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Ruhunuz şad olsun"

Anıtkabir'i ziyaret edenler arasında HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, HSK üyeleri Mehmet Akif Ekinci, Hamit Kocabey, Ergun Şahin, Ömür Topaç, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin, Bilal Temel, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım, Adalet Bakan Yardımcısı ve HSK üyesi Hasan Yılmaz yer aldı.

Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Cem Yılmaz Şevval Sam Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Enes Ünal Ergin Ataman Yiğit Şardan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:59:33. #1.14#

title