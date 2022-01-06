Son dakika: Bakan Gül: "Hukuk devletinin en önemli önceliklerinden biri hukuki öngörülebilirliktir"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Plaket takdimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) tarafından düzenlenen Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu'na katıldı.
Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Plaket takdimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) tarafından düzenlenen Bilgi Edinme Hakkı Ulusal Sempozyumu'na katıldı.
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