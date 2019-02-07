Bakan Gül'den, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in Mısır'a kaçacağı yönündeki iddiayla ilgili olarak "Nereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gülen'in Mısır'a kaçacağı yönündeki iddialara ilişkin "Bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Bizim resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir" diyen Gül, şöyle devam etti:

"NEREYE GİDERLERSE GİTSİNLER..."

"Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili aralıksız mücadeleye devam edecektir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

FBI'IN GÜLEN SORUŞTURMASI

Gül, "FBI soruşturması ne durumda?" şeklindeki soruya da "Bu konuda Türkiye'nin tüm belgelerini ABD'ye ilettik. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde heyet geldi, yerinde inceleme yaptı. Şu anda heyetimiz, ayrıntılarını Amerika'da görüşüyorlar. Bu bilgiler gerektiğinde paylaşılacaktır" yanıtını verdi.