Bakan Ersoy 'Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Bakan Ersoy 'Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı - Haber
Politika

Bakan Ersoy 'Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Dünya Tiyatro Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm sanatçıların gününü kutladı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
Bakan Ersoy 'Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Dünya Tiyatro Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm sanatçıların gününü kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, "Binbir koşuşturmanın yorgunluğu içinde bir dem soluk almak adına eşiğinden geçtiğimiz hayattan hayale kaçışın kapısıdır tiyatro. O kapı başkalarının hayatına açılsa dahi biz, görünmeden, duyulmadan yaşamlara misafir olduğumuz bir düşü tecrübe ederiz. Tiyatroda müzikten nesnelere, sözlerden simgelere sanatın farklı dilleri tek bir lisana dönüşür. Mutluluğun şen kahkahasından trajedinin donuk suskunluğuna sahnede herkes aynı şeyi seyretse de tiyatro her bir seyircisinde ona özgün izler bırakır. İnsanın düşünce dünyasından süzülerek şekillendiği ve son derece köklü bir sanat olduğu içindir ki etkisi bu denli özeldir. Sanatçılarımızın ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarken ardında barındırdığı tüm zenginliği ve görkemiyle perdenin daima hayatımıza açılmasını temenni ediyorum. Bizleri her zaman gururlandıran büyük başarıları ve bu yolda sergiledikleri özverili çalışmaları dolayısıyla tüm sanatçılarımızı en samimi şükran duygularımla ayakta alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) dolayısıyla geçici süreyle kapanan kırmızı perdenin TRT 2 ekranlarında yayınlandığına değinen Ersoy, "Perdelerimizi geçici bir süreliğine kapattığımız bu istisnai günlerde sanatın hayatımızdaki değerini ve yerini güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyoruz. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki sizler için 'Sanat Heyecanı Evimizde' etkinliklerini başlattık. Üstelik sadece tiyatro oyunlarımız değil, konserlerimiz ve dünyaca ünlü operalarımız da TRT 2 ekranlarından yayınlanmaya başlandı. Ayrıca Bakanlığımızın Youtube kanalı üzerinden de sizlere ulaşıyoruz. Ekranlarınızdan evlerinize sanat perde açmaya devam ediyor. Evde kalın, sanatla kalın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haber
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haber
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haber
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı Haber
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat'tan sosyal medyayı sallayan dans Haber
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat'tan sosyal medyayı sallayan dans
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü
Liseli grup, kız arkadaşlarını taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri öldüresiye dövdü
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına...
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Kadir Aydar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Idris Elba Ender Saraç Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Mart Milli Kadın
Şu an buradasınız: Bakan Ersoy 'Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 12:02:57. #1.15#
title