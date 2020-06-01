Bakan Dönmez: "Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı"
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Bakan Dönmez: "Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez:
01.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:31

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz seferi için Haydarpaşa Limanı'nda uğurlanan Fatih sondaj gemisinin Trabzon'a ulaştığını bildirdi. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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