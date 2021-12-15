Bakan Dönmez: Elektriğimizin yüzde 10'unu rüzgardan karşılıyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da 8'inci, dünyada 13'üncü sıradayız. 10 bin 500 megavata (MW) ulaşan rüzgar enerjisi kurulu gücümüzle bugün elektriğimizin yaklaşık yüzde 10'unu rüzgardan karşılıyoruz. Özellikle bu sene rüzgar öylesine güçlü esti ki günlük üretimde birkaç kez yüzde 20'leri aşan yeni rekorlar kırdık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından Ankara'daki otelde düzenlenen '10'uncu Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK)' programına katıldı. Programda Bakan Dönmez ile birlikte Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, kamu ve özel sektörün temsilcileri yer aldı. Bakan Dönmez, rüzgar enerjisinde ilk adımı 23 yıl önce İzmir'de attıklarını belirterek, kısa zamanda gerek üretim gerekse teknoloji yönünden çok büyük ilerleme kaydettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji kurulu gücünün yüzde 54'e yükseldiğine işaret ederek, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ile yenilenebilir enerjiye önemli bir mali destek sağladık, lisanssız üretimin önünü açtık. Lisanssız üretimde üst sınırı kurumların elektriksel bağlantı gücüne kadar artırdık. Kurumun ya da tesisin ne kadar elektriğe ihtiyacı varsa o oranda bağlantı gücü kurmasını kolaylaştırdık. Yeşil Tarife ve YEK-G gibi uygulamalarla yeşil enerjisinin gelişimini teşvik ettik. Enerji verimliliğini destekleyecek ve teşvik edecek mekanizmaları geliştirdik, yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. 2023'te inşallah Akkuyu'nun da devreye girmesiyle yeni bir karbon nötr enerji kaynağını daha enerji portföyümüze eklemiş olacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri

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