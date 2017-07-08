Bakan Çelik, Nikah Şahitliği Yaptı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Bursa'da bir çiftin nikah şahitliğini yaptı.



Olay Gazetesi Köşe Yazarı Ahmet Emin Yılmaz ile Nimet Yılmaz'ın oğlu Buğra Yılmaz ile Alaaddin ve Filiz Kuzencik'in kızı Melis Kuzencik, Bursa Reşat Oyal Kültürpark Medya Restoran'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi.



Çiftin nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe kıydı.



Nikah şahitleri ise Bakan Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu, Eski Milli Savunma ve Güvenlik Bakanı Turhan Tayan ile Prof. Dr. Melih Sezgin oldu.



Daha sonra geline, nikah cüzdanını Bakan Çelik verdi.