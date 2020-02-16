: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik

16.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'daki 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik" dedi.

"UYGUR TÜRKLERİNİN ÇİN VATANDAŞLARI GİBİ YAŞAMAYA HAKKI VAR"

Çavuşoğlu, Uygur Türkleri ile ilgili de "Uygur Türklerinin tüm Çin vatandaşları gibi yaşamaya hakkı var. En son BM komitesinde Büyükelçimiz bu konudaki düşüncelerimizi açıkladı. Çin'in bize bir heyet gönderme konusunda daveti oldu. Biz bu konudaki beklentilerimizi hazırladık. Biliyorsunuz Çin'den bize Uygur Türklerinin etnik olarak Türk olmadıkları bilgisi paylaşıldı. Ancak biz herhangi bir etnik ayrım gözetmiyoruz. Birinden terörist çıktı diye tüm Uygur Türklerinin terörist olmadığını aktarıyoruz. Uygur Türkleri elbette Türk'tür. Biz onlara zorla Türkçe öğretmedik. Bu tip açıklamaları doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN MÜNİH'TEKİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslar gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'yı kabul eden Çavuşoğlu ayrıca, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca ile de bir araya geldi.

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