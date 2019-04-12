Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransız Parlamentere Tokat Gibi Cevap: Haddinizi Bildirmeye Devam Edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı MustafaŞentop'un sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor."ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Soykırım konusunda Türkiye'ye ders verecek son ülke Fransa'dır. Cezayir'de olanları unutmadık. Haddinizi bildirmeye devam edeceğiz." şeklinde cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

DOĞU AKDENİZ

Bugün tüm dünyanın gözü Doğu Akdeniz'dedir ve gerginlik alanıdır. Doğu Akdeniz'i bir barış alanına dönüştüremedik. Bugün tüm güçlü ülkeler oradadır. O bölgedeki sorunların boyutu giderek artmaktadır. Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs için ve orada Türk halkı için önemlidir. Türk tarafının haklarını garanti altına almadan Rum kesiminin tek taraflı hidrokarbon çalışmalarını başlatması Türkiye'nin garantörlüğünün çok daha fazla önemli olduğunu hatırlatıyor. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak benim en doğal hakkımdır. Yunanistan olarak siz tabiki arzu etmez ve karar veremezsiniz. Kıbrıs halkı ve Türkiye olarak biz karar veririz. Garantörlük çok önemlidir, çağ dışı gibi söylemlerle bunu hafife alamazsınız.

İSRAİL- FİLİSTİN SORUNU

Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez. Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim. Kalıcı barış için iki devletli çözümden başka çözüm yoktur.





FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'UN 24 NİSAN'I 'ANMA' GÜNÜ İLAN ETMESİ

Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar. Türkiye tarafından ya da başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. AİHM'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Geçmişte yer alan bir olayı soykırım olarak tanımlamak siyasilerin görevi mi? BM kararlarını okudunuz mu?

"HADDİNİZİ BİLDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Siz siyasiler tarihle ilgili olaylar hakkında karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Hangi bilgiyle bu konuda net karar veriyorsunuz? Bunun sebebi popülizmdir, sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım konusunda Türkiye'ye ders verecek son ülke Fransa'dır. Fransa önce kendi tarihine baksın tepeden ders vermeye bakmasın. Cezayir'de, Fransa'da olanları unutmadık. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama size haddinizi bildirmeye devam edeceğiz.

SALONU TERK ETTİ

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtından sonra Fransız Parlamenter Sonia Krimi salonu terk etti.