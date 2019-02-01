AP'nin Venezuella Kararına Türkiye'den İlk Tepki: İç Savaş Çıkabililir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP)Çavuşoğlu, AP'nin Guaido'yu tanıma kararına tepki göster iç savaş uyarısında bulundu.

GÖRÜŞMEDE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'da temaslarına devam ediyor. Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Çavuşoğlu, Maas ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ekonomik ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

"İÇ SAVAŞA BİLE NEDEN OLUR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP'nin Guaido'yu tanıma kararına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Dış müdahale çözüm getirmez, Veneuzuela'da iş savaşa bile neden olur" dedi.

NE OLMUŞTU?

AP'nin Brüksel'deki "Venezuela'da durum" başlıklı oturumunda Latin Amerika ülkesindeki gelişmeleri görüşen üyeler, dün karar tasarısını oyladı. AP, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.

Juan Guaido

Kaynak: İHA