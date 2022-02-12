Bakan Bilgin: 3600'ü adil şekilde düzenleyeceğiz

Eğitim-Bir-Sen 30'uncu Yıl Vefa Buluşması, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. Bakan Bilgin, Türkiye'nin demokratikleşme sürecine dikkat çekerek, "Türkiye bugün bu aşamaya geldiyse az gelişmişlik zincirini parçalayıp kalkınma sürecinde ileriye doğru hamleler yapıyorsa bunun arkasında Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecinde attığı mesafe var. Türkiye, demokratikleşme sürecinde çok önemli mesafeler katetmiştir. Başkanlık sisteminin demokratikleşme sürecinde tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum çünkü parlamenter sistem, milletin iradesinin meclise yansımasını engelleyen bir yapı içerisinde. 'Vesayet rejimi' dediğimiz şey militarist bir rejimdir. Milli Güvenlik Kurulu salonunda başbakana omuz atan ahlaksızların bulunduğu bir yerdir. 'Parlamenter rejime dönelim, güçlendirilmiş parlamenter rejime dönelim' diye utanmadan söyleyenler var. İnsan utanır. Türkiye'deki parlamenter rejim, militaristliğin gölgesinde millet iradesini hapseden bir rejimdi. Türkiye, başkanlık sistemiyle bunu yıkmıştır" diye konuştu.

Ali Yalçın, mektupla örgütlenmeye çalıştıkları günlerden, Türkiye'nin en büyük sendikası sıfatıyla bugünlere ulaştıklarını dile getirerek, "Bu başarının arkasında davamıza, dava arkadaşlığımıza vefada ortaklık var. Sendikacılığın yönünü ve yöntemini değiştiren bu başarının arkasında, adanmışlıkta ve cefada ortaklık var. İdeolojik eğitim sistemine itirazlarımızın karşılık bulmasına; milletin vesayetten kurtulmasına yol açan sendikacılığımızın arkasında gayrette, azimde ortaklık var. 'Tek tip vatandaş' üreten eğitim felsefesine set çekmemizde, eğitim hakkının turnikelerinden kurtarılmasında, alın terinde, ödenen bedelde ortaklık var. 30 yıllık tarihimiz vesayet odaklarına, bürokratik oligarşiye, terör örgütlerine karşı milleti, millet iradesini savunma tarihidir. Bizim derdimiz insan. Bizim gayemiz insana ve insanlığa hizmet. Bizi biz yapan değerleri 'çelik çekirdek' belleyerek değerlerimizin ihyası ve geleceğin inşası için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 2015 yılından itibaren Eğitim-Bir-Sen, yeni bir paradigmayla çalışmalarının niteliğini daha da artırdı. 'Zirveden yeni ufuklara' mottosuyla daha zinde ve etkili bir teşkilat oluşturma gayreti ve mücadelesi içindeyiz" dedi.