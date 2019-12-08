Bakan Akar: Libya Mutabakatı diğer ülkelere karşı bir tehdit değil

08.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:38

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na ilişkin, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"NATO İTTİFAKINA TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Akar, "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz.NATO ittifakına tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz." dedi.

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